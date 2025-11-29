Doce municipios de Potosí en alerta por posible desborde de ríos

El gobernador interino de Potosí, Marco Copa, informó que doce municipios del departamento se encuentran en estado de alerta debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones afectan principalmente al sur potosino, donde se reporta el desborde de ríos y el incremento del caudal en varias cuencas. Ante esta situación, se desplegó maquinaria pesada para prevenir daños a los cultivos y proteger a la población.

“Estamos hablando de afectaciones tanto en la región del extremo norte como en la región sur del departamento de Potosí, particularmente en los municipios de Vitichi, Cotagaita y parte de Tupiza, que han sufrido daños considerables”, señaló.

/// GC // POTOSÍ ///