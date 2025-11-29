Close Menu
    sábado, noviembre 29
    Sociedad

    Doce municipios de Potosí en alerta por posible desborde de ríos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Riadas por lluvias en Potosí /Foto: Radio Continental/
    El gobernador interino de Potosí, Marco Copa, informó que doce municipios del departamento se encuentran en estado de alerta debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones afectan principalmente al sur potosino, donde se reporta el desborde de ríos y el incremento del caudal en varias cuencas. Ante esta situación, se desplegó maquinaria pesada para prevenir daños a los cultivos y proteger a la población.

    “Estamos hablando de afectaciones tanto en la región del extremo norte como en la región sur del departamento de Potosí, particularmente en los municipios de Vitichi, Cotagaita y parte de Tupiza, que han sufrido daños considerables”, señaló.

    /// GC // POTOSÍ ///

