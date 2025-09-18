Dos policías fueron heridos con arma de fuego durante control vehicular en Betanzos

Este jueves por la mañana, alrededor de las 6:30, dos efectivos policiales resultaron heridos por impactos de bala mientras realizaban un control rutinario de vehículos en el municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí. Según informó el fiscal de materia, Jhonny Nina, los policías fueron atacados por personas no identificadas que se encontraban al interior de un vehículo. Uno de los uniformados fue trasladado al hospital de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Potosí, mientras que el otro recibe atención médica en un centro de salud de Betanzos.

“El control era rutinario a los vehículos que transitan por ese sector, y es así que personas no identificadas al interior de un vehículo utilizaron armas de fuego, logrando herir a los funcionarios policiales”, aseveró.

/// GC // POTOSÍ ///