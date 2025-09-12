Economista advierte que ley de diferimiento de créditos pone en riesgo la liquidez de entidades financieras

El economista orureño Jaime Gonzales advirtió este viernes que la ley de diferimiento de créditos, aprobada en la Cámara de Diputados esta madrugada, afectará la liquidez de las entidades financieras. Señaló que esta medida puede llevar a que la banca deje de conceder créditos para viviendas y apoyo a las microempresas.

“Se restringirán este tipo de créditos y, al mismo tiempo, se pone en riesgo la liquidez que tiene el sistema bancario, y eso es una preocupación porque podría generar problemas en los próximos meses si se aprueba en el Senado”, sostuvo.

/// JSM // ORURO ///