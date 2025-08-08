Economista orureño afirma que el próximo gobierno necesitará al menos $us 7.000 millones para estabilizar la economía

El economista orureño Jaime Gonzáles advirtió que el próximo gobierno, sin importar quién gane las elecciones, requerirá al menos $us 7.000 millones para estabilizar la economía del país, debido a los múltiples compromisos que debe enfrentar el Estado. Entre las prioridades mencionó el pago de la deuda externa y la importación de combustibles. “El Estado va a necesitar entre 1000 a 1500 millones de dólares para el déficit fiscal”, señaló y agregó que para cubrir estas necesidades será necesario acudir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

/// JSM // ORURO ///