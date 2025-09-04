Economistas de Cochabamba advierten que precios de la canasta familiar no bajarán pese a caída del dólar

El vocero del Colegio de Economistas de Cochabamba, César Vargas, advirtió este jueves que los precios de la canasta familiar no bajarán a pesar de la reciente caída del dólar. Explicó que esta situación se debe, principalmente, a la crisis en el abastecimiento de diésel, combustible necesario para el transporte de alimentos, así como a la inestabilidad en el tipo de cambio.

“Hay mucha volatilidad en el tipo de cambio y esta volatilidad está afectando a los precios nacionales (…) la especulación y expectativa de los agentes económicos están en un escenario muy difícil porque los precios siguen subiendo pese a que ha bajado un poco el tipo de cambio”, señaló Vargas.

/// CM // COCHABAMBA ///