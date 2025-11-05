Ecuador.- El presidente de Ecuador decreta un nuevo estado de excepción en cinco provincias por la violencia

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decreto un nuevo estado de excepción en cinco provincias y tres cantones por el repunte de la violencia registrado en estas zonas, una medida que estará en vigor durante un mínimo de 60 días.

Esta medida afecta ahora a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, así como a los cantones de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, en Bolívar, según indica el propio decreto.

El texto señala que este estado es necesario ante los altos índices de «violencia, delitos y actividades ilícitas realizadas por grupos criminales» en estas zonas. Durante el tiempo que dure, el derecho a la inviolabilidad del domicilio quedará suspendido en los territorios antes mencionados.

Así, las fuerzas de seguridad y el Ejército podrán realizar inspecciones y redadas, además de incautaciones sin que medie orden judicial previa. Con el estado de excepción también se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, que «pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas y/o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro de un grupo criminal u ocultamiento de alguna conducta ilícita que dan lugar a esta declaratoria», tal y como recoge el texto.

A finales de octubre, el presidente derogó el estado de excepción en una decena de provincias tras la fuerte ola de protestas que golpeó el país tras la retirada del subsidio al diésel, una cuestión que ha sido duramente criticada por las poblaciones indígenas.

Aunque el cese de las protestas fue anunciado el pasado 22 de octubre tras un mes de disturbios, marchas y cientos de detenidos, la medida seguía en vigor. Las autoridades sitúan en tres los muertos y decenas los heridos durante las manifestaciones.