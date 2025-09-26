Edificio principal de COSETT será rematado por más de Bs 4 millones debido a deudas laborales

El próximo 7 de octubre será rematado el edificio principal de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija (COSETT), ubicado frente a la Plazuela Sucre. El bien será subastado por un valor aproximado de 4,2 millones de bolivianos, como consecuencia de las deudas acumuladas de la cooperativa, que derivaron en juicios laborales por parte de extrabajadores.

“Tenemos información de que el 7 de octubre se va a dar remate a la cooperativa del edificio central de COSETT, que está al frente de la Plazuela Sucre, por aproximadamente 4,2 millones de bolivianos. Esto porque 90 trabajadores han iniciado procesos por beneficios sociales”, precisó el consejero de Vigilancia de la cooperativa, Mario Castillo.

/// DLR // TARIJA ///