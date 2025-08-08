Close Menu
    Educación anuncia retorno a clases presenciales desde el lunes 11 de agosto, salvo en zonas con casos de sarampión

    Rocio Chavez
    Aula de clases en Bolivia /Imagen Ilustrativa/ Foto: Spanish
    El viceministro de Educación Regular, Manuel Tejerina, informó este viernes que las clases presenciales se reanudarán en todo el país a partir del lunes 11 de agosto, excepto en municipios o distritos donde se hayan detectado casos activos de sarampión. Explicó que la medida fue coordinada con el Ministerio de Salud y que se pedirá el carnet de vacunación para identificar a los estudiantes que aún no fueron inmunizados. “Debemos indicar que desde el lunes 11 estaríamos retornando casi con normalidad en todo el país, excepto en los municipios o distritos con casos activos, y esto va a estar sujeto a evaluación permanente”, señaló.

