Educación anuncia retorno a clases presenciales desde el lunes 11 de agosto, salvo en zonas con casos de sarampión

El viceministro de Educación Regular, Manuel Tejerina, informó este viernes que las clases presenciales se reanudarán en todo el país a partir del lunes 11 de agosto, excepto en municipios o distritos donde se hayan detectado casos activos de sarampión. Explicó que la medida fue coordinada con el Ministerio de Salud y que se pedirá el carnet de vacunación para identificar a los estudiantes que aún no fueron inmunizados. “Debemos indicar que desde el lunes 11 estaríamos retornando casi con normalidad en todo el país, excepto en los municipios o distritos con casos activos, y esto va a estar sujeto a evaluación permanente”, señaló.

