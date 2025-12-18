EE. UU. apoya reformas económicas de Bolivia: “Reconocemos que el camino por delante no será fácil.”

En las últimas el departamento de Estado de los Estado de los Estados Unidos se pronunció respecto a las medidas económicas anunciadas en la víspera por el gobierno de Rodrigo Paz y destacó que las mismas ayudarán a restaurar la estabilidad y fomentar la inversión en Bolivia, “tras años de políticas fallidas”.

“Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión. Las reformas anunciadas hoy constituyen un cambio de rumbo necesario que sienta las bases para un futuro más próspero y seguro para todos los bolivianos. Estados Unidos colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas rindan frutos para el pueblo boliviano lo antes posible”, indica parte del comunicado.

Asimismo, sostiene que trabajarán con el gobierno boliviano para que las reformas anunciadas presenten resultados favorables y “traigan frutos en el menor tiempo posible”.

“La apertura a la inversión, una gestión económica sólida y el respeto al estado de derecho son esenciales para desarrollar todo el potencial de Bolivia. Funcionarios del gobierno estadounidense se encuentran actualmente en Bolivia buscando facilitar inversiones que fomenten la prosperidad de ambas naciones”, añade.

Finalmente, resalta que como país están dispuestos a apoyar el proceso de transición “y profundizar nuestra asociación”.

/// RCL // LA PAZ ///