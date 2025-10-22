EEUU anunciará un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) –

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha informado este miércoles de que en las próximas horas la Administración de Donald Trump anunciará públicamente un «aumento sustancial» de las sanciones a Rusia.

«Vamos a anunciar después del cierre de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia», ha indicado en declaraciones a los medios frente a la Casa Blanca, si bien no ha dado más detalles al respecto.

Estas declaraciones llegan un día después de que la Casa Blanca dijera que no había planes para el futuro próximo de cara a un encuentro entre Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, dejando en el aire la cumbre bilateral en la capital de Hungría, Budapest.