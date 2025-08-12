Efectivos de la FELCN fueron emboscados y agredidos en Sacaba

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Cochabamba, Cnl. Jimmy Quiroga, informó que en el municipio de Sacaba, funcionarios de esta unidad identificaron a un ciudadano presuntamente portando droga, lo que provocó que varios pobladores agredieran a los efectivos e incluso dañaran vehículos policiales. Hay dos personas detenidas. “Tratan de reunir gente en el lugar para evitar que la FELCN pueda realizar su trabajo, incitando a los señores para agredir a los funcionarios, y gracias a la reacción de las patrullas antidrogas logran auxiliarlos”, señaló.

/// CM // COCHABAMBA ///