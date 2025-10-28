Ejecutivo de los campesinos llama a estar preparados ante “el retorno de la derecha”

La ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, es sede del XIX Congreso Nacional Campesino, encuentro en el que Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), llamó a las bases a estar preparadas ante “el retorno de la derecha” al gobierno. Sostuvo que las demandas del sector aún no fueron atendidas ni socializadas con las nuevas autoridades.

“Tenemos muchas demandas en el sector campesino y hasta el momento no estamos bien atendidos. Pero como campesinos sabemos que siempre se consigue con la lucha”, afirmó Quispe.

/// JCP // PANDO ///