El aumento en la cotización de minerales provoca incremento en robos en Potosí

Este lunes, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Potosí, coronel Marco Antonio Dávalos, confirmó que durante el fin de semana se detuvo a 17 personas, entre ellas menores de edad y mujeres. Los detenidos son investigados por presunto robo de mineral o “jukeo” y explosivos en la Cooperativa Minera Esperanza.

La autoridad señaló que el aumento en la cotización de los minerales ha provocado un incremento en estos delitos. “Tenemos dos menores de edad y 15 mayores, entre ellos dos mujeres. Hemos visto que continúa el robo de mineral y estamos coordinando para la aprehensión de los responsables”, afirmó.

/// GC // POTOSÍ ///