El carnet de vacuna contra el sarampión ya no será requisito para cobrar el Bono Juancito Pinto

El pago del beneficio se realizará del 13 de octubre al 29 de noviembre en todo el país.

El ministro de Educación, Omar Veliz, informó este miércoles que ya no se exigirá el carnet de vacunación contra el sarampión como requisito para el cobro del Bono Juancito Pinto. La medida fue asumida en respuesta a solicitudes de padres de familia.

“Hemos estado viendo que esta situación se está empezando a politizar, y como Ministerio de Educación y como Gobierno nacional no vamos a permitir que se politice el Bono Juancito Pinto, que es un derecho y tiene un objetivo orientado a la permanencia en la educación de nuestros estudiantes”, afirmó el ministro.

/// DPC // LA PAZ ///