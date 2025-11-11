El dólar en el mercado paralelo fluctúa entre Bs 9,50 y Bs 10; gremiales esperan que continúe bajando

En las casas de cambio y entre los librecambistas de la ciudad se observó una baja en el precio del dólar en el mercado paralelo, que este lunes fluctuó entre Bs 9,50 y Bs 10. La dirigente gremial de Bolivia, Mercedes Quisbert, destacó este martes que esta tendencia beneficia a su sector y pidió que se mantenga la reducción del tipo de cambio.

“El dólar se está cotizando a 10,30 y sabemos que este tema irá mejorando. Este efecto se nota en el mercado, ya que nosotros estamos manejando diferentes precios; incluso la canasta familiar está bajando”, afirmó.

// DP /// LA PAZ //