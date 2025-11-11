Close Menu
    Radio online
    martes, noviembre 11
    Economía

    El dólar en el mercado paralelo fluctúa entre Bs 9,50 y Bs 10; gremiales esperan que continúe bajando

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Dólares y boliviano /Imagen de referencia/ Foto: ABI/
    Dólares y boliviano /Imagen de referencia/ Foto: ABI/

    En las casas de cambio y entre los librecambistas de la ciudad se observó una baja en el precio del dólar en el mercado paralelo, que este lunes fluctuó entre Bs 9,50 y Bs 10. La dirigente gremial de Bolivia, Mercedes Quisbert, destacó este martes que esta tendencia beneficia a su sector y pidió que se mantenga la reducción del tipo de cambio.

    “El dólar se está cotizando a 10,30 y sabemos que este tema irá mejorando. Este efecto se nota en el mercado, ya que nosotros estamos manejando diferentes precios; incluso la canasta familiar está bajando”, afirmó.

    // DP /// LA PAZ //

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply