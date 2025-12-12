El ELN anuncia un paro armado desde este domingo en respuesta a las amenazas de Trump contra Colombia

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) –

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este viernes un paro armado de 72 horas desde este domingo en respuesta a «las amenazas de intervención imperialista» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «que pretende hundir aún más sus garras en territorios de América Latina y el Caribe».

«La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo», señala la guerrilla en un comunicado en el que apunta también a «la oligarquía vende patrias» que apoya estas acciones.

«Luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación de capital. (…) Las decisiones sobre el país las tomamos en Colombia y no en Washington, y al final lograremos un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante», añade el grupo armado.

El ELN ha instado a la población «que no participa de la guerra» a no trasladarse por carretera y ríos navegables entre el domingo 14 y el miércoles 17, así como a no mezclarse con militares a fin de evitar verse involucrados. No obstante, ha señalado que «respetarán a los civiles y sus bienes».

Las advertencias de la guerrilla llegan en uno de los momentos más tensos de la región de los últimos años, con un despliegue militar estadounidense sin precedentes ante las costas de Venezuela, desde donde Washington ha bombardeado decenas de supuestas narcolanchas, matando al menos a 80 personas, y asaltado un petrolero.

En los últimos días, Trump amenazó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con ser el «siguiente» en caer después del presidente venezolano, Nicolás Maduro, si no ponía freno a la producción de cocaína dentro de su país.