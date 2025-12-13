Close Menu
    sábado, diciembre 13
    Política

    El expresidente Luis Arce pasa su primera noche en el sector Posta de la cárcel de San Pedro

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Luis Arce y sectores dentro de la cárcel de San Pedro /Foto Montaje captura de pantalla y mapa documentos ATB/
    La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió que la seguridad física de la exautoridad está en riesgo dentro del recinto penitenciario.

    El expresidente Luis Arce fue aprehendido, detenido y enviado a la cárcel en 48 horas. La exautoridad ya cumple detención preventiva y pasó su primera noche en una celda de la cárcel de San Pedro de La Paz. La Policía realizó el traslado bajo un fuerte resguardo. El exmandatario enfrenta un proceso por el caso de desfalco millonario al ex Fondo Indígena y se encuentra recluido en el sector Posta.

    Brayan López, director de Régimen Penitenciario, afirmó que la seguridad física y atención médica para el exmandatario está garantizada.

    /// APC // LA PAZ ///

