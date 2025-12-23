El IBCE destaca las exportaciones nacionales como factor para enfrentar la crisis económica

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, afirmó este martes que uno de los sectores fundamentales que debe ser fortalecido para contrarrestar la crisis económica es el de las exportaciones. Rodríguez destacó que, aunque los cambios en la ley de inversiones y las nuevas leyes sobre minería e hidrocarburos son necesarios, estos procesos no serán inmediatos.

«No podemos dejar de importar porque 83 de cada 100 dólares que gastamos por importación tienen que ver con bienes de capital, combustibles, e insumos y equipos de transporte que son vitales», afirmó.

/// RA // SANTA CRUZ ///