El MAS defiende “su vigencia” y niega que haya llegado el fin de su ciclo político

Ante las voces que, desde la oposición e incluso desde el ala evista del oficialismo, consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estaría cerca del fin de su ciclo político tras las elecciones del domingo, dirigentes del partido salieron a defender su vigencia. Fidel Surco y Grover García, dirigente y presidente del MAS, aseguraron que la organización continúa manteniendo su fuerza y la representatividad de los sectores populares. “Nosotros no creemos en las encuestas porque son amañadas, organizadas con plata para los que tienen plata”, afirmó García.

/// DP // LA PAZ ///