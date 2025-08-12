Close Menu
    Radio online
    martes, agosto 12
    Política

    El MAS defiende “su vigencia” y niega que haya llegado el fin de su ciclo político

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Congreso del MAS arcista en El Alto
    Congreso del MAS arcista en El Alto

    Ante las voces que, desde la oposición e incluso desde el ala evista del oficialismo, consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estaría cerca del fin de su ciclo político tras las elecciones del domingo, dirigentes del partido salieron a defender su vigencia. Fidel Surco y Grover García, dirigente y presidente del MAS, aseguraron que la organización continúa manteniendo su fuerza y la representatividad de los sectores populares. “Nosotros no creemos en las encuestas porque son amañadas, organizadas con plata para los que tienen plata”, afirmó García.

    /// DP // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply