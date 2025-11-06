Close Menu
    Radio online
    jueves, noviembre 6
    Política

    El MAS expulsa a Luis Arce de sus filas por no resolver la crisis de dólares y combustible

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Movimiento Al Socialismo MAS Escasez de Diesel y de dólares /Imagen Ilustrativa/
    Movimiento Al Socialismo MAS Escasez de Diesel y de dólares /Imagen Ilustrativa/

    A dos días del cambio de gobierno en Bolivia, el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Grover García, informó este jueves que, mediante la resolución 16/2025, se decidió la expulsión del presidente Luis Arce de las filas del partido azul. La medida fue asumida debido a que, según la dirigencia, el mandatario y sus ministros no lograron resolver la crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustibles.

    “Dimos muchas sugerencias que no fueron aplicadas, y esa es la responsabilidad tanto del presidente como de sus ministros por no resolver estos problemas. Por ello se emitió la resolución que expresa su expulsión del MAS”, sostuvo.

    // DP /// LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply