El MAS expulsó a Luis Arce por no justificar el uso de los aportes de la militancia, según presidente del partido

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, informó este viernes en entrevista con Radio Fides que uno de los motivos por los que se expulsó al mandatario Luis Arce del partido fue el desconocimiento del destino de los recursos provenientes de los aportes de la militancia, incluidos los de funcionarios públicos. Señaló que cada mes se recaudaban entre 1.5 y 2 millones de bolivianos que debían ser utilizados para financiar la campaña presidencial del excandidato Eduardo del Castillo.

“Ese aporte debió utilizarse para la campaña y en la campaña hemos tenido cero de dinero, no teníamos campaña para hacer campaña y esos aportes, según nuestro estatuto, sirven para la campaña”, dijo.

/// AM // FIDES ///