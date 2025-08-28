El MAS presenta denuncia para juicio de responsabilidades contra el presidente del TSJ, Romer Saucedo

El Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados presentó una denuncia para juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por la instrucción de revisar el plazo de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y del exlíder cívico potosino Marco Pumari. La denuncia es por el presunto delito de incumplimiento de deberes, manifestó el jefe de bancada del oficialismo, José Luis Flores. “Debería él llamar a Sala Plena, aprobar y recién sacar este instructivo que es totalmente direccionado, dirigido solamente para tres personas cuando deberíamos pensar en todos los bolivianos”, aseveró.

/// APC // LA PAZ ///