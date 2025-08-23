El MAS queda fuera de la Asamblea por primera vez en 20 años: el PDC lidera la nueva legislatura y surgen nuevos perfiles

Con la segunda vuelta confirmada entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre, también se oficializó la nueva composición del Órgano Legislativo. El PDC tendrá mayoría representativa en ambas cámaras, aunque no mayoría absoluta. En el Senado, la distribución quedó con 16 escaños para el PDC, 12 para Libre, 7 para la Alianza Unidad y 1 para Súmate.

Estos resultados marcan un hecho histórico, por primera vez en dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS) no contará con representación parlamentaria en ninguna de las cámaras. En el caso del Senado, la representación de Santa Cruz será encabezada por Libre, que logró 6 senadores, seguido por Unidad con 5 y el PDC con 3. Entre los nombres más conocidos figuran el exlíder cívico Branko Marinkovich, su suplente Leonardo Roca, y Katia Quiroga, actual asambleísta de Creemos y Demócratas.

En la Cámara de Diputados, el PDC obtuvo 27 escaños plurinominales, seguido por Libre con 20, Unidad con 13, Alianza Popular con 2 y Súmate con 1. En los curules uninominales, la ciudadanía eligió a 30 representantes del PDC, 20 de Libre, 11 de Unidad y 2 de Alianza Popular, configurando así un nuevo mapa legislativo con predominio del PDC y una mayor fragmentación entre fuerzas opositoras.

/// ED // SANTA CRUZ ///