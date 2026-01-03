Close Menu
    Economía

    El municipio de Potosí solo alcanzó el 19% en inversión pública durante 2025

    Ciudad de Potosí al pie del Cerro Rico Foto: OXIGENO
    La concejal municipal de Potosí, Reyna Menacho, informó que la ejecución presupuestaria del municipio alcanzó solo el 57% en términos generales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la baja cifra en la inversión pública, que no superó el 19%. Menacho atribuyó esta situación al constante cambio de autoridades, lo que habría afectado la correcta utilización de los recursos destinados para proyectos de inversión.

    «Si no se tuviera el pago de este gasto corriente, sería mucho más catastrófico. En la inversión pública apenas se ha llegado al 19%», explicó la legisladora.

