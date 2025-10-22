El norte de Potosí exigirá al PDC cumplir su promesa de legalizar autos chutos

Tras la victoria del PDC, los pobladores del norte de Potosí, en especial de la provincia de Bustillo, recordaron que su apoyo fue necesario para el triunfo de los candidatos Rodrigo Paz y Edman Lara. Zenón Yucra Checha, alcalde de Uncía, indicó que ahora esperan que se cumplan las promesas de campaña, entre ellas la legalización de vehículos “chutos” o indocumentados que son utilizados para la producción agrícola en esta región.

“El norte de Potosí confió, y el gobierno deberá trabajar. Hay muchos autos indocumentados para la producción agrícola”, manifestó.

// DQ /// POTOSÍ ///