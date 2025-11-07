El orureño Carlos Sandy figura entre los considerados para el Ministerio de Minería

El exsenador e ingeniero orureño, Carlos Sandy, confirmó este viernes que su nombre figura en la lista de posibles ministros de Minería del nuevo gobierno. Señaló que está dispuesto a aportar al desarrollo del sector en caso de ser tomado en cuenta y aseguró que su eventual designación pondría al departamento minero de Oruro en una cartera que durante años fue manejada por autoridades de otros departamentos.

“Como conozco la política, debe haber una cola muy larga para el Ministerio de Minas, por lo que no me lleno de muchas expectativas. Yo he querido asumir una responsabilidad porque conozco el sector y podría aportar desde mi trabajo”, dijo.

/// JSM // ORURO ///