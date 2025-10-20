El PDC arrasó en el área rural, antes bastión del MAS, a cambio de bonos y otros compromisos

Con los resultados oficiales al 100% en Oruro, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso con el 60,36% de los votos frente al 39,64% obtenido por Alianza Libre. Así, se confirmó que el área rural del departamento, que antes fue bastión del MAS, ahora respalda al PDC. Según el exalcalde del municipio de Corque, Elías Yavi, este apoyo se debió a los bonos y otros compromisos ofrecidos durante la campaña.

“Los candidatos se acercaron a lo que era el bastión del MAS, donde en diversas reuniones y cabildos la gente optó por la alternativa que más le favorecía. Ya se debería definir el gabinete ministerial para atender los temas económicos, cómo el combustible y los dólares, y luego cumplir las promesas electorales”, sostuvo.

// JH /// ORURO ///