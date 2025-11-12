Close Menu
    El PDC denunciará ante la Fiscalía a exfuncionarios del MAS por el desmantelamiento de ministerios y del Legislativo

    Logo del PDC
    El Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunció en las últimas horas que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por la desaparición de documentos y equipos en distintos ministerios y oficinas de la Asamblea Legislativa. El senador Nicanor Cochi informó que la situación es similar en varias instituciones del Estado, donde exfuncionarios del MAS habrían retirado equipos de computación y eliminado registros antes de dejar sus cargos.

    “El presidente del Senado verá cómo debemos proceder y se realizará una auditoría, porque dejaron vacías las instituciones. Los nuevos ministros no saben cómo empezar, no hay documentos ni registros. Esto ocurre cuando hay corrupción y algo ilícito. Haremos una denuncia penal para recabar más pruebas”, afirmó.

