El PIB del G20 se aceleró una décima en el tercer trimestre tras crecer un 0,8%

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) –

El crecimiento del PIB entre los países miembros del G20, del cual España no forma parte, se aceleró en el tercer trimestre al 0,8% respecto de los tres meses anteriores, cuando la expansión fue del 0,7%, según ha informado este lunes de forma preliminar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La actividad repuntó con fuerza en Canadá (del -0,5% al 0,6%) y pasó a ser positivo en Italia (del -0,1% al 0,1%), mientras que en Alemania el PIB se estancó (0%) tras dejarse un 0,2% en el segundo trimestre.

Por el contrario, el PIB de otros países retrocedió o moderó su crecimiento en el tercer trimestre. En concreto, se contrajo en Japón y México (un -0,6% y un -0,3%, respectivamente), al tiempo que se ralentizó en Arabia Saudí (del 1,9% al 1,4%), Turquía (del 1,6% al 1,1%), Sudáfrica (del 0,9% al 0,5%), Australia (del 0,7% al 0,4%) y, de forma más contenida, en Brasil, Indonesia y el Reino Unido.

En comparativa interanual, el PIB del G20 avanzó un 3,1%. Entre los países para los que había datos disponibles, la India registró la tasa de crecimiento más alta, con un 8%, y México la más baja (-0,2%).