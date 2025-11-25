El plazo que mantendrán los autoprorrogados es para “borrar la escena del crimen”, advierte constitucionalista

Autoridades y exautoridades del ente colegiado de abogados del país se manifestaron este martes. Señalaron que el plazo de diez días que mantienen las autoridades autoprorrogadas será utilizado para “borrar la escena del crimen” o intentar ocultar las irregularidades cometidas durante la presunta usurpación de funciones. Esta denuncia fue realizada por el expresidente de los abogados de Bolivia, Arturo Yáñez.

El jurista afirmó que las actuales autoridades “deben estar al borde de un ataque de nervios” porque buscan “limpiar la estela de delitos que cometieron estos dos años”. Según Yáñez, esta situación demuestra “el nivel de degradación moral e institucional” que atraviesa la entidad.

// EUC /// SUCRE ///