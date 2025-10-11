Close Menu
    sábado, octubre 11
    Sociedad

    El Sedes Santa Cruz confirma casos positivos y sospechosos de viruela del mono

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Viruela del mono /Imagen de referencia/ Foto: Salus Seguro
    El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que en la región se detectaron casos positivos y sospechosos de viruela del mono. Señaló que esta situación podría derivar en una epidemia, por lo que pidió a la población acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

    «Hemos detectado, en la epidemia del 2021–2022, que es una epidemia que tiene que ver con la sexualidad de alguna manera, y también sugerimos a la población uso del preservativo y evitar las relaciones sexuales con personas desconocidas”, aseveró la autoridad.

     

    /// RA // SANTA CRUZ ///

