El Sedes Santa Cruz confirma casos positivos y sospechosos de viruela del mono

El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que en la región se detectaron casos positivos y sospechosos de viruela del mono. Señaló que esta situación podría derivar en una epidemia, por lo que pidió a la población acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

«Hemos detectado, en la epidemia del 2021–2022, que es una epidemia que tiene que ver con la sexualidad de alguna manera, y también sugerimos a la población uso del preservativo y evitar las relaciones sexuales con personas desconocidas”, aseveró la autoridad.

/// RA // SANTA CRUZ ///