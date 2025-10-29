El Supremo de Brasil pide al gobernador de Río de Janeiro explicaciones sobre el operativo policial

Guterres, «profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales»

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) –

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha determinado este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, debe brindar declaraciones sobre la operación policial que tenía como objetivo a una de las principales organizaciones criminales del país y que ha dejado más de un centenar de muertos.

Para ello, De Moraes ha programado para el próximo lunes, 3 de noviembre, una audiencia que se celebrará en Río de Janeiro y en la que se discutirá la operación, el nivel de fuerza utilizada, el número de agentes involucrados, el balance oficial de víctimas, entre otros detalles, según recoge Agencia Brasil.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado «profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas» de la ciudad brasileña.

Según su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de Naciones Unidas ha «subrayado que el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales», por lo que ha instado a las autoridades a que inicien una «inmediata» investigación.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro ha confirmado durante la jornada que al menos 132 personas han fallecido como consecuencia de la operación policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemao, en la que ha sido la redada más letal de la historia del estado. Sin embargo, la Policía ha cifrado en 119 los muertos (cuatro de ellos agentes) y en 113 las detenciones.