El Supremo ordena la detención del exjefe de Inteligencia de Bolsonaro, condenado por la trama golpista

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) –

El juez del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, ha ordenado la detención del diputado y exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña (Abin) Alexandre Ramagem tras su condena a 16 años de cárcel por la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

El diputado abandonó presuntamente Brasil en septiembre, el mismo mes en el que estaban siendo juzgados los integrantes del primer grupo de acusados por el intento de golpe de Estado. La Policía Federal investiga, según fuentes de ‘O Globo’, si huyó al extranjero a través de la frontera con Venezuela o Guyana.

Esto se conoce después de que el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) pidiera el miércoles su detención al juez De Moraes ante la posibilidad de que eluda la Justicia brasileña, si bien el magistrado ya había ordenado su detención –que no se había hecho pública– tras una solicitud confidencial por parte de la Policía Federal.

El portal de noticias Plató BR difundió imágenes de Ramagem en un apartamento de lujo en Miami, Estados Unidos. Según este mismo medio, el exjefe de Inteligencia viajó a Boa Vista, la capital del estado más septentrional de Brasil, Roraima, donde su mujer y él han sido delegados de la Policía Civil y de la Federal, respectivamente.

Ramagem, sobre el que pesaba una prohibición de salida del país debido a la condena por el golpe, habría cruzado en coche la frontera desde Boa Vista para huir del país. La Cámara de Diputados ha informado de que no ha sido notificada sobre su salida.

El diputado fue uno de los condenados por la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal por los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado. Ramagem utilizó la estructura de la agencia de Inteligencia para urdir la trama golpista.