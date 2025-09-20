El TCP declara inconstitucional la disposición séptima del PGE 2025 que establecía el decomiso de alimentos y productos

El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucionales los parágrafos 1 y 2 de la disposición séptima de la Ley 1316 del Presupuesto General del Estado 2025. Esta norma permitía el decomiso de alimentos y productos con el argumento de combatir la especulación.

César Gonzales, vocero del comité multisectorial, afirmó que con esta decisión la disposición quedó sepultada. El comité, que incluye a gremiales, transportistas, productores, exportadores y empresarios, realizó marchas y protestas en los primeros meses del año.

/// APC // LA PAZ /