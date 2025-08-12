El TED identifica zonas de posible riesgo electoral en Cochabamba, incluido el trópico, donde actuarán la Policía y las FFAA

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Ruth Pontejo, informó que se identificaron zonas de posible riesgo para las elecciones nacionales en esta región, entre ellas el trópico de Cochabamba, donde se prevé la intervención de la Policía y efectivos militares. Explicó que estas acciones forman parte de un trabajo coordinado con distintas instituciones departamentales. “Esto está establecido a través de instituciones como la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de carácter departamental y el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y en ese sentido el equipo realiza el monitoreo correspondiente”, afirmó.

