    El Tribunal Agroambiental dicta cuarto intermedio en audiencia contra incendios, pero activa medidas cautelares

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Incendio en la serranía de Sama
    El Tribunal Agroambiental determinó este viernes tres medidas cautelares de oficio durante la Audiencia de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias sobre Incendios Forestales, con el fin de proteger la Madre Tierra y resguardar los derechos colectivos frente a la emergencia ambiental que atraviesa el país. Las disposiciones incluyen la atención inmediata de los incendios en tierras fiscales no disponibles y áreas protegidas bajo administración del SERNAP, con coordinación directa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También se exige transparencia en el uso de recursos, solicitando informes al Ministerio de Economía sobre los fondos asignados y a varias entidades estatales y gobiernos subnacionales sobre sus presupuestos y planes anuales relacionados con la prevención de incendios.

    Además, el Tribunal exhortó a la Fiscalía General del Estado a instruir investigaciones de oficio sobre delitos ambientales vinculados a los incendios. La audiencia fue declarada en cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando se espera la presentación de avances y cumplimiento de las medidas establecidas.

    /// MOS // CHUQUISACA ///

