El Tribunal Agroambiental dicta cuarto intermedio en audiencia contra incendios, pero activa medidas cautelares

El Tribunal Agroambiental determinó este viernes tres medidas cautelares de oficio durante la Audiencia de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias sobre Incendios Forestales, con el fin de proteger la Madre Tierra y resguardar los derechos colectivos frente a la emergencia ambiental que atraviesa el país. Las disposiciones incluyen la atención inmediata de los incendios en tierras fiscales no disponibles y áreas protegidas bajo administración del SERNAP, con coordinación directa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. También se exige transparencia en el uso de recursos, solicitando informes al Ministerio de Economía sobre los fondos asignados y a varias entidades estatales y gobiernos subnacionales sobre sus presupuestos y planes anuales relacionados con la prevención de incendios.

Además, el Tribunal exhortó a la Fiscalía General del Estado a instruir investigaciones de oficio sobre delitos ambientales vinculados a los incendios. La audiencia fue declarada en cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, cuando se espera la presentación de avances y cumplimiento de las medidas establecidas.

/// MOS // CHUQUISACA ///