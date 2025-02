El Tribunal Supremo Electoral descarta transfugio político de Evo Morales

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tawichi Tawichi, aclaró que Evo Morales no está cometiendo transfugio político al postularse como candidato presidencial por el Frente para la Victoria, a pesar de ser militante del Movimiento al Socialismo (MAS). En declaraciones a Radio Fides, Tawichi explicó que el delito de transfugio solo aplica a autoridades electas dentro del órgano legislativo, como diputados, senadores, concejales y asambleístas departamentales.

«El transfugio no alcanza al nivel ejecutivo, no le alcanza al presidente, gobernador o alcalde. Tampoco le afecta a los militantes de partidos políticos», señaló Tawichi a radio Fides, quien reafirmó que Morales no es presidente del MAS ni ocupa un cargo dentro de algún órgano deliberativo, lo que lo exime de esta figura legal.

Sobre la obligatoriedad de que Morales renuncie a su partido para postularse por otro frente, Tawichi indicó que no existe tal obligación. «Él es militante del Mazi-PSP, pero no es autoridad electa, por lo que no está obligado a renunciar para ser candidato por otro partido», detalló.

Finalmente, el vocal reiteró que el TSE, en su momento, determinará si Morales está habilitado para participar en las elecciones presidenciales programadas para el mes de agosto de 2025.

//APC//LA PAZ