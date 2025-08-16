El TSE advierte que interrumpir el proceso electoral o coaccionar el voto será sancionado con cárcel

A pocas horas de las elecciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la población que cometer delitos electorales como interrumpir el proceso de votación o ejercer coacción sobre los votantes puede derivar en penas de prisión. El vocal Tahuichi Tahuichi advirtió que actos como el chantaje, la amenaza o cualquier intento de manipular el voto están sancionados con hasta tres años de cárcel, mientras que atentar contra el acto eleccionario puede acarrear hasta cinco años de privación de libertad. Además, afirmó que no dudará en llevar a la justicia a quienes atenten contra la democracia.

/// APC // LA PAZ ///