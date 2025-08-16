Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 16
    Política

    El TSE advierte que interrumpir el proceso electoral o coaccionar el voto será sancionado con cárcel

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Elecciones y TSE /Imagen de referencia/
    Elecciones y TSE /Imagen de referencia/

    A pocas horas de las elecciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la población que cometer delitos electorales como interrumpir el proceso de votación o ejercer coacción sobre los votantes puede derivar en penas de prisión. El vocal Tahuichi Tahuichi advirtió que actos como el chantaje, la amenaza o cualquier intento de manipular el voto están sancionados con hasta tres años de cárcel, mientras que atentar contra el acto eleccionario puede acarrear hasta cinco años de privación de libertad. Además, afirmó que no dudará en llevar a la justicia a quienes atenten contra la democracia.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply