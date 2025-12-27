Close Menu
    Radio online
    sábado, diciembre 27
    Política

    El TSE cierra registro de candidaturas con más de 32 mil postulantes para las elecciones subnacionales

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Elecciones /referendum / OEP / Imagen de referencia /
    Elecciones /referendum / OEP / Imagen de referencia /

    Hasta la fecha límite para la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales de marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó la inscripción de más de 32 mil candidatos para diversos cargos, como gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales. Gustavo Ávila, presidente del TSE, explicó que, en promedio, cada municipio tiene al menos cinco candidatos, lo que asegura una participación democrática.

    «Tenemos un total de 79 candidatos a gobernadores inscritos en Bolivia, un total de 23 vicegobernadores. En el tema de alcaldes tenemos registrado 2.268 candidatos para los 342 municipios», afirmó.

    /// APC // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Comments are closed.