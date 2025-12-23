Close Menu
    El TSE emplaza a las asambleas de cuatro departamentos a remitir ternas para vocales electorales

    Tribunal Electoral Departamental (TED) Oruro
    El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió a las asambleas departamentales de Potosí, La Paz, Chuquisaca y Oruro cumplir con su labor y enviar las listas de ternas para la designación de vocales electorales departamentales. Estas regiones se encuentran sin vocales, por lo que el ente electoral solicitó que se subsanen las observaciones y se remita la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos.

    El vocal nacional del TSE, Carlos Alberto Goitia, explicó que en algunos casos las asambleas enviaron listas, pero no cumplieron con los requisitos exigidos por norma. “No han cumplido el tema de que se cumpla el requisito de hombres y mujeres o la autoidentificación indígena”, afirmó.

    /// APC // LA PAZ ///

