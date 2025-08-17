Close Menu
    Política

    El TSE inaugura la jornada electoral e insta a respetar los resultados

    Óscar Hassenteufel -Pdte. Interino del TSE
    Óscar Hassenteufel -Pdte. Interino del TSE

    Muy temprano esta mañana, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inauguró la jornada electoral en el país. En el acto, el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, convocó a la ciudadanía a participar de manera para ejercer su derecho y pidió a los candidatos respetar los resultados. “Hoy es un día para mostrar madurez política y compromiso con las reglas del juego democrático; respetar los resultados, aceptarlos con hidalguía y contribuir a la paz social es una muestra de verdadera grandeza”, señaló.

