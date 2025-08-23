El TSE reporta que más de un millón de personas no votaron en las elecciones del 17 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que 1.260.532 personas no emitieron su voto el pasado domingo, durante las elecciones nacionales del 17 de agosto, lo que representa el 16% de los votantes habilitados. El vocal Tahuichi Tahuichi explicó que una parte de estos ciudadanos está tramitando su certificado de impedimento, mientras que el resto, al no contar con justificativo, será sancionado con una multa de Bs 270. “Eso se debe a que no cuentan con el respectivo certificado de sufragio al no haber votado”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///