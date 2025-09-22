Elba Terán es nuevamente aprehendida con más de 10 kilos de cocaína en el trópico de Cochabamba

La Policía aún no emitió un informe oficial.

En las últimas horas se conoció que Elba Terán, integrante del clan de los hermanos Terán, fue nuevamente aprehendida, esta vez con más de 10 kilos de cocaína en su poder. Según el informe escrito presentado de manera preliminar, el hecho ocurrió en la localidad de Chipiriri, en el trópico de Cochabamba. Al momento de su detención, algunos ciudadanos se preparaban para intervenir en su favor, pero fue trasladada de inmediato por la Policía.

“En 2008, en pleno gobierno del expresidente Evo Morales Ayma, las hermanas Terán, entre ellas Elba, fueron detenidas con 147 paquetes de droga, y todos pensamos que estaba detenida. Sin embargo, llama poderosamente la atención esta nueva aprehensión de la hermana de la dirigente Margarita Terán con paquetes de droga”, declaró, Alex Contreras, exvocero del expresidente Evo Morales.

