    Seguridad

    Elba Terán, vinculada al clan Terán y allegada a Evo Morales, es enviada a prisión por portar 10 kilos de droga

    Rocio Chavez
    Elba Teran Foto: Urgente.bo
    Elba Terán, conocida por su cercanía a Evo Morales y por ser parte del clan Terán, fue enviada con detención preventiva por 30 días a la cárcel de San Sebastián Mujeres, tras ser encontrada con 10 kilos de droga. El mandamiento de detención develado este martes indica que cualquier funcionario público debe ejecutar su traslado inmediato al penal.

    Terán ya fue detenida en 2008 con casi 147 kilos de droga y en 2019 fue sentenciada a 15 años de prisión, aunque logró recuperar su libertad.

