Embajador de argentino confirma que a partir de 2024 su país dejará de consumir gas boliviano

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, confirmó que a partir del próximo 2024 el vecino país será autosuficiente en el abastecimiento de gas con la apertura de los grifos del pozo Vaca Muerta ubicados en su territorio.

El diplomático manifestó que eso no debería ser un problema para nuestro país ya que con seguridad existen otros clientes interesados en el gas de Bolivia.

“Argentina llega al autoabastecimiento a partir del año que viene, no entiendo que eso sea un problema para Bolivia ya que hay demanda de gas de Brasil así que no es que el gas no van a tener donde colocarlo sino que a lo sumo cambiarán los clientes”, detalló.

Basteiro detalló además que el 9 de julio de este año se habilitará el gasoducto argentino Néstor Kirchner, mismo que conecta con Vaca Muerta y con el gasoducto central de su república, “y después a mediados de 2024 otro gasoducto que conecta Vaca Muerta con el norte argentino e igual ahí estaríamos en condiciones de proveernos”.

Por su parte los empresarios privados bolivianos esperan que las autoridades nacionales busquen nuevos mercados para el gas boliviano e inviertan en la exploración de nuevos pozos.

“Es (importante) invertir en exploración, es conseguir nuevos pozos para no perder ese mercado. Tenemos esperanza con los nuevos pozos que están en proceso y es algo que no se debe perder (…) Brasil es un cliente muy importante que creemos no debemos perder, este requiere del gas boliviano y esperamos que el gas boliviano siga teniendo resultados en el país”, manifestó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff.

LA PAZ