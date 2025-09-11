Embajadores europeos visitan Cobija y respaldan proyectos de preservación ambiental

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, sostuvo un encuentro con los embajadores de la Unión Europea, Francia, Alemania, Suecia y España, además del representante en Bolivia de la FAO. Durante la reunión se compartieron los avances de proyectos ya ejecutados gracias a la cooperación internacional, enfocados en la protección de la Amazonía y el desarrollo sostenible en la región.

“Hoy en día contamos con 800 paneles solares, disminuyendo los gastos en el pago de luz y también la quema de diésel. Contamos con escuelas que funcionan con energía solar, y una planta de tratamiento desde donde sale el abono que acompaña al proyecto de los baños ecológicos”, explicó la primera autoridad municipal.

/// JCP // PANDO ///