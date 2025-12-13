Close Menu
    Emboscada a policías reabre debate sobre uso de armas, aplicación de normativas y casos no resueltos

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Familiares de las víctimas de Cotapachi y comisión de fiscales visitan la zona donde se produjeron enfrentamientos / Fotos: Fides Cochabamba
    El 8 de diciembre de 2025, un operativo policial para desbloquear el botadero de Cotapachi, en Colcapirhua, Cochabamba, terminó en un violento enfrentamiento. Comunarios mantenían el bloqueo desde hacía más de 12 días, exigiendo respeto a los límites territoriales y acceso al relleno sanitario. El operativo incluyó el uso de agentes químicos y detonación de petardos y dejó un saldo preliminar de dos muertos y 16 heridos, entre ellos siete policías, uno con heridas de arma de fuego.

    Comunarios y testigos aseguran que la Policía disparó contra los manifestantes, mientras que familiares de ambos lados presentan versiones contradictorias sobre el uso de armas de fuego.

    La Policía desmintió haber disparado contra los pobladores. El comandante departamental, coronel Alejandro Basto, afirmó que los efectivos fueron atacados mientras cumplían una orden judicial de desbloqueo. Según él, siete policías resultaron heridos por la emboscada, y rechazó las acusaciones de disparos indiscriminados por parte de sus efectivos.

    /// MF // COCHABAMBA ///

