Empresa Metalúrgica Vinto quintuplica su aporte al bono Juancito Pinto

Víctor Vásquez, gerente administrativo y financiero de la Empresa Metalúrgica Vinto, informó este lunes que el año 2024 fue uno de los mejores en recaudación para la estatal, lo que permitió incrementar su aporte al bono Juancito Pinto. Según detalló, el monto subió de Bs 350 mil a Bs 2.250.000.

“El año pasado, con relación a 2023, la Empresa Metalúrgica Vinto dio su aporte de 350 mil bolivianos al Juancito Pinto. Yacimientos daba un monto mucho mayor y ahora creo que está dando menos. También están COMIBOL, Huanuni, Colquiri, Entel y la mayoría de las empresas”, indicó Vásquez.

/// JSM // ORURO ///