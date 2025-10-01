Close Menu
    Empresarios advierten riesgo de colapso logístico por falta de diésel y pérdidas al PIB por más de $us 1.700 millones

    Rocio Chavez
    Juan Pablo Demeure - Presidente de la FEPC
    El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Juan Pablo Demeure, advirtió este miércoles sobre un posible colapso logístico debido a la falta de diésel para el transporte de productos. Señaló que este problema ya generó pérdidas por $us 1.728 millones al Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que representa el 3,68% del PIB nacional, y $us 207 millones al PIB departamental.

    “Se observa que la falta de acciones concretas por parte del gobierno saliente ha impedido la implementación de soluciones oportunas a las problemáticas”, sostuvo Demeure.

