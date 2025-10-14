Empresarios de buses dan 48 horas al Gobierno para resolver la falta de combustibles y advierten con medidas de presión

Ante el bloqueo de carreteras en Cochabamba por parte del transporte libre debido a la falta de combustibles, los empresarios del transporte interdepartamental de Oruro dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para solucionar el conflicto. Edwin Ticona, secretario general del sindicato de buses Sebastián Pagador advirtió que, si no hay una respuesta en ese tiempo, se sumarán a las medidas de presión con bloqueos de carreteras a nivel nacional.

“El transporte siempre fue perjudicado en todos sus ámbitos y sectores. Por los reclamos de los usuarios y la población no logramos cumplir con los horarios debido a esta escasez. Esperaremos 48 horas; de lo contrario, nos sumaremos a las medidas de presión”, sostuvo.

// JH /// ORURO ///